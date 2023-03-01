Бурение скважин на воду в Москве и Московской области под ключ

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Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
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Уже 16 лет мы производим бурение скважин по Москве. В своей работе мы применяем мало и средне-габаритную новейшую технику. Буровые мастера с большим опытом работы. В самых непростых геологических условиях Подмосковья мы бурим артезианские, неглубинные (песчаные), промышленные источники с производительностью от 0,5 до 20 м3/час и более. Оборудуем скважину для дач, коттеджей, фермерских хозяйств, больших предприятий, жилых и дачных поселков. Ремонтируем, чистим, обслуживаем разово или круглогодично на постоянной основе. Решим любые проблемы с водой.
Выбирать скважину надо обдуманно. Выбор бурения зависит от расположения песчаных и водоносных известняков (их близости к поверхности земли), наличия твердых или, наоборот, нестабильных вкраплений в грунте, необходимой производительности (количества кубометров в час), назначения воды (чистая питьевая или хозяйственная). Бригада выполняет полный комплекс работ любой сложности скважины.
Бурение скважин на песок
Работы на песчаный слой проводятся на 10-30 м, в зависимости от района. Цена таких водозаборов 30 000-36 000 рублей. Скважины такого вида используются для дачного сада, полива огорода.
Бурение скважин на известняк
Средняя глубина залегания известкового слоя 50-100 м. В отдельных местах располагается на 10 метрах от поверхности грунта, а в других является на 200-230 метрах.Подробнее
Абиссинские источники
Удобны тем, что не требуют громоздких буровых установок. Их можно сделать даже в доме. Уровень проникновения абиссинского колодца от 5 до 15 м, цена конструкции всего 10 000-25 000 рублей.Подробнее
|Дебит воды
|до 3 кубов
|Глубина скважины
|от 10 до 200 м
|Гарантия
|10 л
ЦЕНА ОТ 2600 РУБ/М
|Дебит воды
|до 5 кубов
|Глубина скважины
|от 10 до 200 м
|Гарантия
|10 л
ЦЕНА ПО АКЦИИ ОТ 2500 РУБ/М
|Дебит воды
|до 5 кубов
|Глубина скважины
|от 10 до 200 м
|Гарантия
|10 л
ЦЕНА ОТ 2400 РУБ/М
|Дебит воды
|до 5 кубов
|Глубина бурения
|от 10 до 100 м
|Гарантия
|10 л
ЦЕНА ОТ 2600 РУБ/М
|Производительность
|0,8-1,3 кубометра в час
|Глубина
|до 40 м
ЦЕНА ОТ 2400 РУБ/М
|Глубина
|от 5 до 15 м
|Диаметр
|до 2,4 см
|Производительность
|500-3000 л/час
ОТ 18.000 РУБ. за первые 10 м.
|Тип фильтрации
|обратный осмос (очистка от железа)
|Производитель
|Ecosoft
|Размещение
|под мойку
|Кол-во этапов очистки
|5
ЦЕНА ОТ 12.000 РУБ.
|Район подмосковья
|Цены на нПВХ от
|Балашихинский
|2500
|Волоколамский
|2550
|Воскресенский
|2550
|Дмитровский
|2500
|Домодедовский
|2550
|Егорьевский
|2550
|Зарайский
|2550
|Зеленоград
|2500
|Ивантеевка
|2500
|Истринский
|2500
|Каширский
|2500
|Киржачский
|2500
|Клинский
|2550
|Коломенский
|2500
|Королев
|2500
|Красногорский
|2500
|Ленинский
|2500
|Лотошинский
|2500
|Луховицкий
|2500
|Люберецкий
|2500
|Можайский
|2550
|Мытищинский
|2500
|Наро-Фоминский
|2550
|Ногинский
|2500
|Новая Москва
|2550
|Одинцовский
|2500
|Озёрский
|2500
|Орехово-Зуевский
|2500
|Павлово-Посадский
|2500
|Петушинский
|2500
|Подольский
|2550
|Пушкинский
|2500
|Раменский
|2500
|Рузский
|2550
|Сергиево-Посадский
|2550
|Серебряно-прудский
|2500
|Серпуховский
|2500
|Солнечногорский
|2550
|Ступинский
|2550
|Талдомский
|2500
|Фрязино
|2500
|Химкинский
|2500
|Чеховский
|2500
|Шатурский
|2550
|Шаховской
|2550
|Щёлковский
|2500
|Московская область
|2500
|Владимирская область
|2500
|Калужская область
|3200
|Тверская область
|3200
|Тульская область
|3300
|Курская область
|Договорная
|Орловская область
|Договорная
|Брянская область
|Договорная
|Ярославская область
|Договорная
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Для оборудования скважины под ключ используется надежная обсадная одиночная труба ГОСТ или двойная (двухтрубная), с обсадной колонной. Также по желанию или необходимости, предоставляем услуги обустройства источника уже на следующий день, дополнительные обсадные трубы, адаптеры, устанавливается водозаборное и очистительное оборудование. Вы можете, кроме бурения самой скважины, заказать профессиональное создание инженерных коммуникаций: канализации, монтаж отопления, водоответвления по дому и участку, электромонтажные работы. Оборудование выбирается на свое усмотрение или по рекомендации опытных инженеров. Бесплатный предварительный выезд специалиста по бурению скважины на участок. Даже в сезон наша компания имеет возможность реагировать на заявки оперативно.
Бурят скважины с помощью малогабариткой SBY 60 XL на гусеничном ходу и большой крупногабаритной техникой УРБ-2а2 на базе ЗИЛ 131. Если заказчик желает сохранить ландшафтный дизайн. Для застроенных или рельефных зон бурение скважин на воду МГБУ рациональней, поскольку она требует мало места, работает даже при стесненных условиях, причем круглый год. Если нужна скорость, высокая производительность, работа с твердым грунтом, выбирается крупногабаритная техника. Но для нее нужны широкие подъездные пути и свободная площадка не менее 3 метров. Индивидуально подбираем спехтехнику для каждого участка.Чтобы получить консультацию наших специалистов, достаточно просто оставить заявку на сайте либо позвонить нам.
1
Вырабатывается план бурения на основании проведенного скважинах геологического анализа. Важно обеспечить подъезд спецтехники.
2
Буровая установка, бортовая машина с емкостью для воды буровым инструментом и обсадными трубами доставляются на объект.
3
Техника устанавливается на месте, производится проверка ее работы.
4
Выкапывается яма отстойник. В нее будет откачиваться вода при вскрытии горизонта скважины.
5
Начинается процесс бурения скважины специальной установкой.
6
Производится обсадка колонны скважины трубой НПВХ строго по технологии.
7
Вскрывается водоносный горизонт, канал закрепляется от обрушения.
8
Откачивается вода, идет промывка (прокачка) системы до полного удаления песка, глины, посторонних частиц.
9
Устанавливаются фильтры и скважинный насос.
10
Проверяется качество вод: жесткость, чистота, химический состав.
11
Выдается техпаспорт. Вы останетесь довольны скважиной!
Процесс бурения
Геологическое исследование местности перед бурением скважины делаем бесплатно.
После бурения скважин выдаем технический паспорт и документы.
Материалы используем современные (трубы, оборудование) с сертификатами качества.
Помогаем получить разрешение на бурение водозаборов с большим дебетом.
Цены адекватные – от 2400 рублей за метр. Делаем скидки на бурение и оборудование скважины.
Эксплуатации источников от 30 лет. Мы уверены в качестве наших материалов и проводимых работ.
Гарантия на выполненные работы и материалы до 15 лет. Сервисное обслуживание по гарантии.
Мы сами доверяем клиентам, оплата любым удобным способом, предоставляем рассрочку или кредит.
Можно, и даже иногда это целесообразнее. Понижение температур никак не влияет на работу техники, если только на улице не холоднее, чем -20°С. Даже если грунт замерз на глубину до 2 метров, машина всё равно его возьмёт, а дальше уже особой разницы в технологии бурения нет. Однако чаще клиенты выбирают тёплое время года, и это связано с тем, что зимой никому не хочется мёрзнуть на улице. Подытожим: подходит любой сезон, какой вам удобен. Мы оказываем круглогодичные услуги по бурению и оборудованию, только позвоните и закажите нужные вам работы.
Это верно. Выгодность бурения скважины в зимний период складывается из следующих моментов. Во-первых, грунт смерзшийся, и его легче оформить без лишнего и ненужного травмирования почвы. Специалистов, работающих в холодное время года, не поджидают никакие погодные или природные сюрпризы, даже если участок характеризуется близким залеганием верхних грунтовых вод или вообще заболочен. Во-вторых, хоть мы и не назовём вам даже примерную стоимость работ, не определив все особенности заказа, но уверенно скажем: зимой строить скважины дешевле. В целом, все работы проводятся быстрее, при этом сервис ничуть не хуже, чем летом. Вы можете прямо сейчас написать нам, чтобы уточнить все детали и обсудить вопрос.
Начнём с того, что кессон необходим для всех домовладений и бытовых пристроек, нуждающихся в бесперебойном круглогодичном получении чистой питьевой воды, пригодной для пищевого использования. Он выступает как защита от промерзания труб зимой, а также – попадания талых, сточных, грунтовых, дождевых и других вод. Смысл строительства кессона – обеспечить полное отсутствие примесей в природной питьевой воде. Это полая камера, установленная непосредственно над скважиной. Именно в ней рекомендуется размещать все оборудование, в том числе гидробак, насосное оборудование, гидроаккумуляторы, фильтры, часть трубопровода и системы водоотведения и т.д. Мы берём на себя изготовление и подключение кессонов из пластика или металла. Гарантируем герметичность, безопасность, функциональность готового сооружения.
В настоящее время, оборудуя скважину в РФ, можно выбрать из двух типов кессонов: металлического или пластикового. В данном случае, нельзя однозначно говорить о преимуществах того или другого. Однако мы больше склоняемся к металлическим, потому что пластиковые не настолько герметичны. Кроме того, стальные кессоны зарекомендовали себя как более прочные и надёжные в эксплуатации. При установке пластиковой ёмкости возможны повреждения на сварном шве, и нагрузку они выдерживают меньшую, чем металлические. Вот и получаем: целесообразнее устанавливать стальные кессоны. Но гарантийное обслуживание у нас распространяется на оба варианта, согласно договору.
Артезианская скважина собирает артезианские водные ресурсы, которые обычно поступают из известняков. Следовательно, артезианские скважины формируются непросто: их глубина в среднем от 30 до 300 метров. Такие сооружения откачивают от 5000 и более литров всего за один час, а служат как минимум полсотни лет. При бурении специалисты обязательно учитывают особенности географии и геологии, проводя предварительную разведку на местности. Качественные артезианские скважины обеспечивают всю семью чистой водой, хоть и требуют определённых денежных затрат. Для их устройства используются пластиковые трубы ø125мм и больше, а также скважинный насос belamos. Такой вариант идеален для бурения на известняках и песках глубиной 40 метров и более. Преимущества пластиковой обсадной трубы – прочность, устойчивость к коррозии и выгода в ценовом плане. Кроме того, можно выбрать трубы из нержавеющей стали ø133 и ø159 мм. Вариант не менее прочный, но имеет недостатки: подвержен коррозии, особенно восприимчив к жестким растворам воды, а также небезопасен для окружающей среды. Но для глубоких скважин сталь приоритетнее. После оборудования скважину нужно прокачивать, проверяя и настраивая работу всей системы.
На этот вопрос не может быть однозначного ответа, так всё строго индивидуально. Заполните заявку на нашем сайте, нажимая нужные кнопки, и вам перезвонят специалисты, чтобы уточнить детали и обсудить будущий проект. Мы принимаем заявки онлайн круглосуточно и всегда обращаем внимание на особенности каждого заказа, проводим исследования на местности, определяем все нюансы, осуществляем контроль всех этапов, в том числе подготовительных. Подобрать насос можно только после ознакомления с участком и составления инженерного плана. Но если вы решили справиться с задачей сами, учитывайте два важных параметра: сколько воды насос может перекачать за единицу времени (производительность), и на какую высоту он её поднимает (напор). Как показывает практика, наиболее эффективно оборудование итальянских производителей (Belamos, Speroni), но также неплохо проявляет себя датское (Grundfos), германское и даже отечественное. Тут нужно опираться на каждый заказ индивидуально.
Отвечая на этот вопрос, следует заметить, что стоимость работ у нас зависит от того, какую трубу вы выберете: металлическую или пластиковую (цена фиксированная за метр). Другие факторы не влияют, но о них тоже следует рассказать. Хотя бы потому, что учитывать их при работе всё равно придётся. Удаленность участка не увеличивает конечную стоимость. Мы работаем в Москве и Московской области (Химки, Звенигород, Лобня и т.д.), выезжаем во Владимирскую (Александровский район, Владимир и т.д.) и Ярославскую (Переславль-Залесский и т.д.), а также Смоленскую области. Все транспортные расходы в зависимости от расстояния мы берём на себя. Сложность работы. В нашем деле важно всё, и в первую очередь, рельеф и поверхность участка. Если придётся убирать валуны или разравнивать площадь под строительство, это усложнит саму работу, но не повысит её стоимость. Иногда нам приходится выполнять демонтаж старых конструкций, проводить извлечение разных посторонних предметов, участвовать в откачке воды или организовывать решение смежных задач и вопросов. В-третьих, бывают случаи, когда требуются дополнительные работы непосредственно в ходе выполнения проекта. Например, добурить скважину, провести ремонт уже действующих систем и т.д. Это тоже обговаривается с клиентом отдельно, но на стоимости не сказывается. У нас есть собственный автомобильный парк и мощное бурильное, а также иное техническое оборудование. Мы сооружаем и обустраиваем скважины для разных потребностей и условий пользования. Устанавливаем центробежные, а также вихревые, винтовые и вибрационные насосы разных производителей. Копаем колодцы на нужное количество колец, создаем статические и динамические системы с использованием котлов и сварных труб. Работаем быстро, заканчивая подготовительный этап примерно за сутки. Без посредников. Не просим предоплаты. Ваш следующий шаг, если хотите узнать больше о нас, – это просто позвонить или оставить заявку. Потом следует обсуждение проекта, ваше письменное согласие на наши услуги, подписание договора. И мы приступим к работе.
Копания, занимающаяся бурением скважин должна иметь документы, требуемые на основе закона Российской Федерации, включая: лицензии на добычу и готовую скважину, проекты зон санитарной охраны (ЗСО) и на геологические исследование недр, санитарно-эпидемиологические заключения. Плюс, должно быть разрешение на ведение соответствующих работ. Все необходимые документы у нашей компании есть, и при запросе мы вышлем их вам.
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