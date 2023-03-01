Бурение скважин на воду в Москве и Московской области под ключ

От чего зависит окончательная стоимость сооружения скважины на участке? Какие особенности должен учитывать будущий владелец?

Отвечая на этот вопрос, следует заметить, что стоимость работ у нас зависит от того, какую трубу вы выберете: металлическую или пластиковую (цена фиксированная за метр). Другие факторы не влияют, но о них тоже следует рассказать. Хотя бы потому, что учитывать их при работе всё равно придётся. Удаленность участка не увеличивает конечную стоимость. Мы работаем в Москве и Московской области (Химки, Звенигород, Лобня и т.д.), выезжаем во Владимирскую (Александровский район, Владимир и т.д.) и Ярославскую (Переславль-Залесский и т.д.), а также Смоленскую области. Все транспортные расходы в зависимости от расстояния мы берём на себя. Сложность работы. В нашем деле важно всё, и в первую очередь, рельеф и поверхность участка. Если придётся убирать валуны или разравнивать площадь под строительство, это усложнит саму работу, но не повысит её стоимость. Иногда нам приходится выполнять демонтаж старых конструкций, проводить извлечение разных посторонних предметов, участвовать в откачке воды или организовывать решение смежных задач и вопросов. В-третьих, бывают случаи, когда требуются дополнительные работы непосредственно в ходе выполнения проекта. Например, добурить скважину, провести ремонт уже действующих систем и т.д. Это тоже обговаривается с клиентом отдельно, но на стоимости не сказывается. У нас есть собственный автомобильный парк и мощное бурильное, а также иное техническое оборудование. Мы сооружаем и обустраиваем скважины для разных потребностей и условий пользования. Устанавливаем центробежные, а также вихревые, винтовые и вибрационные насосы разных производителей. Копаем колодцы на нужное количество колец, создаем статические и динамические системы с использованием котлов и сварных труб. Работаем быстро, заканчивая подготовительный этап примерно за сутки. Без посредников. Не просим предоплаты. Ваш следующий шаг, если хотите узнать больше о нас, – это просто позвонить или оставить заявку. Потом следует обсуждение проекта, ваше письменное согласие на наши услуги, подписание договора. И мы приступим к работе.