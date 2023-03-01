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Обустройство скважин и септики
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Ваш город: Москва

Бурение скважин на воду в Москве и Московской области под ключ

Только до конца месяца. При заказе обустройства, выгодная цена на бурение!

Найдем чистый и свежий подземный источник
Бесплатный выезд инженера
Приедем бурить уже завтра
Гарантия 5 лет на ремонт и обслуживание

Узанйте стоимость за 1 минуту!

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Чем мы занимаемся?

 
Бурение скважины с гарантией 10 лет Бурение скважины зимой Бурение на дачном участке Летний вариант скважины с оголовком Обустройство скважин кессоном Обустройство скважин с адаптером Электромонтаж частного дома Проектирование водоснабжения ВЗУ Отопление загородного дома Водоочистка песчаных скважин Ремонт скважины Обслуживание скважины Водоподготовка и анализ воды Автономная канализация для частного дома (Топас)
 

Уже 16 лет мы производим бурение скважин по Москве. В своей работе мы применяем мало и средне-габаритную новейшую технику. Буровые мастера с большим опытом работы. В самых непростых геологических условиях Подмосковья мы бурим артезианские, неглубинные (песчаные), промышленные источники с производительностью от 0,5 до 20 м3/час и более. Оборудуем скважину для дач, коттеджей, фермерских хозяйств, больших предприятий, жилых и дачных поселков. Ремонтируем, чистим, обслуживаем разово или круглогодично на постоянной основе. Решим любые проблемы с водой.

Какую скважину выбрать на участок

Выбирать скважину надо обдуманно. Выбор бурения зависит от расположения песчаных и водоносных известняков (их близости к поверхности земли), наличия твердых или, наоборот, нестабильных вкраплений в грунте, необходимой производительности (количества кубометров в час), назначения воды (чистая питьевая или хозяйственная). Бригада выполняет полный комплекс работ любой сложности скважины.

Бурение скважин на песок

Работы на песчаный слой проводятся на 10-30 м, в зависимости от района. Цена таких водозаборов 30 000-36 000 рублей. Скважины такого вида используются для дачного сада, полива огорода. 

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Бурение скважин на известняк

Средняя глубина залегания известкового слоя 50-100 м. В отдельных местах располагается на 10 метрах от поверхности грунта, а в других является на 200-230 метрах.

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Абиссинские источники

Удобны тем, что не требуют громоздких буровых установок. Их можно сделать даже в доме. Уровень проникновения абиссинского колодца от 5 до 15 м, цена конструкции всего 10 000-25 000 рублей.

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Стоимость 1 метра бурения

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ø133 мм Металлическая обсадная труба
Дебит воды до 3 кубов
Глубина скважины от 10 до 200 м
Гарантия  10 л

ЦЕНА ОТ 2600 РУБ/М

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ТРУБА ПЛАСТИК нПВХ ø125 мм Металлическая обсадная труба
Дебит воды до 5 кубов
Глубина скважины от 10 до 200 м
Гарантия  10 л

ЦЕНА ПО АКЦИИ ОТ 2500 РУБ/М

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ТРУБА ПЛАСТИК нПВХ ø125 + ø90 Металлическая обсадная труба
Дебит воды до 5 кубов
Глубина скважины от 10 до 200 м
Гарантия 10 л

ЦЕНА ОТ 2400 РУБ/М

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ТРУБА МЕТАЛЛ ø133 + ПЛАСТИК (ПНД)ø117 Металлическая обсадная труба
Дебит воды до 5 кубов
Глубина бурения от 10 до 100 м
 Гарантия   10 л

ЦЕНА ОТ 2600 РУБ/М

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НА ПЕСОК ТРУБОЙ ПЛАСТИК нПВХ ø125 ММ Металлическая обсадная труба
Производительность 0,8-1,3 кубометра в час
Глубина  до 40 м

ЦЕНА ОТ 2400 РУБ/М

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АБИССИНСКАЯ СКВАЖИНА Металлическая обсадная труба
Глубина от 5 до 15 м
Диаметр  до 2,4 см
Производительность 500-3000 л/час

ОТ 18.000 РУБ. за первые 10 м.

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ВОДООЧИСТКА Ecosoft Standard Металлическая обсадная труба
Тип фильтрации обратный осмос (очистка от железа)
Производитель Ecosoft
Размещение под мойку
Кол-во этапов очистки 5

ЦЕНА ОТ 12.000 РУБ.

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Карта глубины залегания водоносных горизонтов в разных районах

 

Ниже представлены расценки за метр бурения по Московской области

Обратите внимание, что каждый объект индивидуален и требует консультации специалистов. Предоставляем нашим клиентам прозрачную смету, в которой всё расписано до мелочей без дополнительных расходов.

Район подмосковья Цены на нПВХ от
Балашихинский 2500 
Волоколамский 2550 
Воскресенский 2550 
Дмитровский 2500 
Домодедовский 2550 
Егорьевский 2550 
Зарайский 2550 
Зеленоград 2500 
Ивантеевка 2500 
Истринский  2500 
Каширский 2500 
Киржачский 2500 
Клинский 2550 
Коломенский 2500 
Королев 2500 
Красногорский 2500 
Ленинский 2500 
Лотошинский 2500 
Луховицкий 2500 
Люберецкий 2500 
Можайский 2550 
Мытищинский 2500 
Наро-Фоминский 2550 
Ногинский 2500 
Новая Москва 2550 
Одинцовский 2500 
Озёрский 2500 
Орехово-Зуевский 2500 
Павлово-Посадский 2500 
Петушинский 2500 
Подольский 2550 
Пушкинский 2500 
Раменский 2500 
Рузский 2550 
Сергиево-Посадский 2550 
Серебряно-прудский 2500 
Серпуховский 2500 
Солнечногорский 2550 
Ступинский 2550 
Талдомский 2500 
Фрязино 2500 
Химкинский 2500 
Чеховский 2500 
Шатурский 2550 
Шаховской 2550 
Щёлковский 2500 
Московская область 2500 
Владимирская область 2500 
Калужская область 3200 
Тверская область 3200 
Тульская область 3300 
Курская область Договорная
Орловская область Договорная
Брянская область Договорная
Ярославская область Договорная

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Варианты обустройства скважины на воду

Оголовок

от 39 900 руб.

старая цена 43 000 руб.

О технологии– Выполняется строго герметичным, чтобы не было микрогидроударов.
– Предупреждает попадание внутрь скважины сторонних предметов.
– При обустройстве скважины под воду к нему крепится страховочный трос погружного насоса.

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Металлический кессон

от 94 500 руб.

старая цена 99 768 руб.

О технологии– Успешно выдерживает давление грунта.
– Требует хорошей гидроизоляции, чтобы исключить возможность коррозии.
– Имеет большую массу, что способствует стабильности установки.
– Экономичный вариант обустройства скважины на воду.

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Адаптер

от 74 900 руб.

старая цена 81 000 руб.

О технологии– Быстроразъемное соединение (скрепляется по принципу «ласточкин хвост»).
– Бюджетный вариант обустройства скважины: цена невысока, земельных работ минимум, монтаж недорогой.
– Занимает внутреннее пространство в обсадной трубе.

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Пластиковый кессон

от 112 000 руб.

старая цена 134 000 руб.

О технологии– Надежная конструкция, не имеющая сварочных швов.
– Нет конденсата, не ржавеет, не разлагается.
– Стойкий к температурным перепадам, имеет длительный срок эксплуатации.
– Соединение со скважинной трубой обеспечивается герметичной муфтой.

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Процесс создания скважины

 

Для оборудования скважины под ключ используется надежная обсадная одиночная труба ГОСТ или двойная (двухтрубная), с обсадной колонной. Также по желанию или необходимости, предоставляем услуги обустройства источника уже на следующий день, дополнительные обсадные трубы, адаптеры, устанавливается водозаборное и очистительное оборудование. Вы можете, кроме бурения самой скважины, заказать профессиональное создание инженерных коммуникаций: канализации, монтаж отопления, водоответвления по дому и участку, электромонтажные работы. Оборудование выбирается на свое усмотрение или по рекомендации опытных инженеров. Бесплатный предварительный выезд специалиста по бурению скважины на участок. Даже в сезон наша компания имеет возможность реагировать на заявки оперативно.

Бурят скважины с помощью малогабариткой SBY 60 XL на гусеничном ходу и большой крупногабаритной техникой УРБ-2а2 на базе ЗИЛ 131. Если заказчик желает сохранить ландшафтный дизайн. Для застроенных или рельефных зон бурение скважин на воду МГБУ рациональней, поскольку она требует мало места, работает даже при стесненных условиях, причем круглый год. Если нужна скорость, высокая производительность, работа с твердым грунтом, выбирается крупногабаритная техника. Но для нее нужны широкие подъездные пути и свободная площадка не менее 3 метров. Индивидуально подбираем спехтехнику для каждого участка.Чтобы получить консультацию наших специалистов, достаточно просто оставить заявку на сайте либо позвонить нам.

Как происходит бурение скважины поэтапно

1

Вырабатывается план бурения на основании проведенного скважинах геологического анализа. Важно обеспечить подъезд спецтехники.

2

Буровая установка, бортовая машина с емкостью для воды буровым инструментом и обсадными трубами доставляются на объект.

3

Техника устанавливается на месте, производится проверка ее работы.

4

Выкапывается яма отстойник. В нее будет откачиваться вода при вскрытии горизонта скважины.

5

Начинается процесс бурения скважины специальной установкой.

6

Производится обсадка колонны скважины трубой НПВХ строго по технологии.

7

Вскрывается водоносный горизонт, канал закрепляется от обрушения.

8

Откачивается вода, идет промывка (прокачка) системы до полного удаления песка, глины, посторонних частиц.

9

Устанавливаются фильтры и скважинный насос.

10

Проверяется качество вод: жесткость, чистота, химический состав.

11

Выдается техпаспорт. Вы останетесь довольны скважиной!

 

Процесс бурения 

Почему нам доверяют

Геологическое исследование местности перед бурением скважины делаем бесплатно.

После бурения скважин выдаем технический паспорт и документы.

Материалы используем современные (трубы, оборудование) с сертификатами качества.

Помогаем получить разрешение на бурение водозаборов с большим дебетом.

Цены адекватные – от 2400 рублей за метр. Делаем скидки на бурение и оборудование скважины.

Эксплуатации источников от 30 лет. Мы уверены в качестве наших материалов и проводимых работ. 

Гарантия на выполненные работы и материалы до 15 лет. Сервисное обслуживание по гарантии.

Мы сами доверяем клиентам, оплата любым удобным способом, предоставляем рассрочку или кредит.

Наши работы по бурению скважин

Наши работы
 
 
 
 
 
 

Вопросы и ответы

 

Можно, и даже иногда это целесообразнее. Понижение температур никак не влияет на работу техники, если только на улице не холоднее, чем -20°С. Даже если грунт замерз на глубину до 2 метров, машина всё равно его возьмёт, а дальше уже особой разницы в технологии бурения нет. Однако чаще клиенты выбирают тёплое время года, и это связано с тем, что зимой никому не хочется мёрзнуть на улице. Подытожим: подходит любой сезон, какой вам удобен. Мы оказываем круглогодичные услуги по бурению и оборудованию, только позвоните и закажите нужные вам работы.

Это верно. Выгодность бурения скважины в зимний период складывается из следующих моментов. Во-первых, грунт смерзшийся, и его легче оформить без лишнего и ненужного травмирования почвы. Специалистов, работающих в холодное время года, не поджидают никакие погодные или природные сюрпризы, даже если участок характеризуется близким залеганием верхних грунтовых вод или вообще заболочен. Во-вторых, хоть мы и не назовём вам даже примерную стоимость работ, не определив все особенности заказа, но уверенно скажем: зимой строить скважины дешевле. В целом, все работы проводятся быстрее, при этом сервис ничуть не хуже, чем летом. Вы можете прямо сейчас написать нам, чтобы уточнить все детали и обсудить вопрос.

Начнём с того, что кессон необходим для всех домовладений и бытовых пристроек, нуждающихся в бесперебойном круглогодичном получении чистой питьевой воды, пригодной для пищевого использования. Он выступает как защита от промерзания труб зимой, а также – попадания талых, сточных, грунтовых, дождевых и других вод. Смысл строительства кессона – обеспечить полное отсутствие примесей в природной питьевой воде. Это полая камера, установленная непосредственно над скважиной. Именно в ней рекомендуется размещать все оборудование, в том числе гидробак, насосное оборудование, гидроаккумуляторы, фильтры, часть трубопровода и системы водоотведения и т.д. Мы берём на себя изготовление и подключение кессонов из пластика или металла. Гарантируем герметичность, безопасность, функциональность готового сооружения.

В настоящее время, оборудуя скважину в РФ, можно выбрать из двух типов кессонов: металлического или пластикового. В данном случае, нельзя однозначно говорить о преимуществах того или другого. Однако мы больше склоняемся к металлическим, потому что пластиковые не настолько герметичны. Кроме того, стальные кессоны зарекомендовали себя как более прочные и надёжные в эксплуатации. При установке пластиковой ёмкости возможны повреждения на сварном шве, и нагрузку они выдерживают меньшую, чем металлические. Вот и получаем: целесообразнее устанавливать стальные кессоны. Но гарантийное обслуживание у нас распространяется на оба варианта, согласно договору.

Артезианская скважина собирает артезианские водные ресурсы, которые обычно поступают из известняков. Следовательно, артезианские скважины формируются непросто: их глубина в среднем от 30 до 300 метров. Такие сооружения откачивают от 5000 и более литров всего за один час, а служат как минимум полсотни лет. При бурении специалисты обязательно учитывают особенности географии и геологии, проводя предварительную разведку на местности. Качественные артезианские скважины обеспечивают всю семью чистой водой, хоть и требуют определённых денежных затрат. Для их устройства используются пластиковые трубы ø125мм и больше, а также скважинный насос belamos. Такой вариант идеален для бурения на известняках и песках глубиной 40 метров и более. Преимущества пластиковой обсадной трубы – прочность, устойчивость к коррозии и выгода в ценовом плане. Кроме того, можно выбрать трубы из нержавеющей стали ø133 и ø159 мм. Вариант не менее прочный, но имеет недостатки: подвержен коррозии, особенно восприимчив к жестким растворам воды, а также небезопасен для окружающей среды. Но для глубоких скважин сталь приоритетнее. После оборудования скважину нужно прокачивать, проверяя и настраивая работу всей системы.

На этот вопрос не может быть однозначного ответа, так всё строго индивидуально. Заполните заявку на нашем сайте, нажимая нужные кнопки, и вам перезвонят специалисты, чтобы уточнить детали и обсудить будущий проект. Мы принимаем заявки онлайн круглосуточно и всегда обращаем внимание на особенности каждого заказа, проводим исследования на местности, определяем все нюансы, осуществляем контроль всех этапов, в том числе подготовительных. Подобрать насос можно только после ознакомления с участком и составления инженерного плана. Но если вы решили справиться с задачей сами, учитывайте два важных параметра: сколько воды насос может перекачать за единицу времени (производительность), и на какую высоту он её поднимает (напор). Как показывает практика, наиболее эффективно оборудование итальянских производителей (Belamos, Speroni), но также неплохо проявляет себя датское (Grundfos), германское и даже отечественное. Тут нужно опираться на каждый заказ индивидуально.

Отвечая на этот вопрос, следует заметить, что стоимость работ у нас зависит от того, какую трубу вы выберете: металлическую или пластиковую (цена фиксированная за метр). Другие факторы не влияют, но о них тоже следует рассказать. Хотя бы потому, что учитывать их при работе всё равно придётся. Удаленность участка не увеличивает конечную стоимость. Мы работаем в Москве и Московской области (Химки, Звенигород, Лобня и т.д.), выезжаем во Владимирскую (Александровский район, Владимир и т.д.) и Ярославскую (Переславль-Залесский и т.д.), а также Смоленскую области. Все транспортные расходы в зависимости от расстояния мы берём на себя. Сложность работы. В нашем деле важно всё, и в первую очередь, рельеф и поверхность участка. Если придётся убирать валуны или разравнивать площадь под строительство, это усложнит саму работу, но не повысит её стоимость. Иногда нам приходится выполнять демонтаж старых конструкций, проводить извлечение разных посторонних предметов, участвовать в откачке воды или организовывать решение смежных задач и вопросов. В-третьих, бывают случаи, когда требуются дополнительные работы непосредственно в ходе выполнения проекта. Например, добурить скважину, провести ремонт уже действующих систем и т.д. Это тоже обговаривается с клиентом отдельно, но на стоимости не сказывается. У нас есть собственный автомобильный парк и мощное бурильное, а также иное техническое оборудование. Мы сооружаем и обустраиваем скважины для разных потребностей и условий пользования. Устанавливаем центробежные, а также вихревые, винтовые и вибрационные насосы разных производителей. Копаем колодцы на нужное количество колец, создаем статические и динамические системы с использованием котлов и сварных труб. Работаем быстро, заканчивая подготовительный этап примерно за сутки. Без посредников. Не просим предоплаты. Ваш следующий шаг, если хотите узнать больше о нас, – это просто позвонить или оставить заявку. Потом следует обсуждение проекта, ваше письменное согласие на наши услуги, подписание договора. И мы приступим к работе.

Копания, занимающаяся бурением скважин должна иметь документы, требуемые на основе закона Российской Федерации, включая: лицензии на добычу и готовую скважину, проекты зон санитарной охраны (ЗСО) и на геологические исследование недр, санитарно-эпидемиологические заключения. Плюс, должно быть разрешение на ведение соответствующих работ. Все необходимые документы у нашей компании есть, и при запросе мы вышлем их вам.

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